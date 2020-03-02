2020-03-02T08:55:07+03:00
Здоровье

Женщин Кубани приглашают в больницы региона на «Неделю женского здоровья»

Краевая акция продлится до 6 марта
Виталий КАРНАУХ
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На ранней стадии у 95% больных есть шанс полностью излечиться от рака.На ранней стадии у 95% больных есть шанс полностью излечиться от рака.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Краснодарском крае 2 марта стартовала акция «Неделя женского здоровья». Всех женщин региона медики приглашают обследоваться в поликлиниках по месту жительства. Причем, сделать это можно без предварительной записи и направления.

- Врачи рекомендуют пройти обследование женщинам старше 50-ти. В этом возрасте необходимо уделять особенное внимание профилактике онкологических заболеваний, - заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

В период акции врачи обследуют кожу, щитовидную железу, слизистые оболочки, лимфоузлы, молочные железы, шейку матки. При необходимости медики направят пациенток на углубленную диагностику, это позволит заняться своевременным лечением.

Ранняя диагностика онкологических заболеваний – один из главных инструментов борьбы с раком. Обнаруженное на ранней стадии заболевание поддается лечению, у 95% больных есть шанс полностью излечиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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