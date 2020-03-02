В Краснодаре прошла общегородская зарядка

2 Март 2020 2020-03-02T11:40:28+03:00

В ней участвовали около 2,5 тысяч человек

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Большая общегородская зарядка состоялась на Главной городской площади 1 марта.

- Зарядку для краснодарцев провели профессиональные тренеры. Сначала прошла разминка, затем жители танцевали с инструкторами фитнес-танцев. Также на площади можно было посмотреть показательные тренировки спортсменов бойцовского клуба, провели мастер-класс представители краевой федерации воркаута, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В течение дня в центре города работали воркаут-зона, стритбольная площадка, зона для игры в городки и другие спортивные локации.

Общегородские зарядки организованы с целью приобщения жителей к активному образу жизни.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в центре Краснодара 8 марта состоится женский забег. В нем примут участие около 600 девушек.

ИСТОЧНИК KP.RU