В Краснодаре прошла общегородская зарядка
Большая общегородская зарядка состоялась на Главной городской площади 1 марта.
- Зарядку для краснодарцев провели профессиональные тренеры. Сначала прошла разминка, затем жители танцевали с инструкторами фитнес-танцев. Также на площади можно было посмотреть показательные тренировки спортсменов бойцовского клуба, провели мастер-класс представители краевой федерации воркаута, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
В течение дня в центре города работали воркаут-зона, стритбольная площадка, зона для игры в городки и другие спортивные локации.
Общегородские зарядки организованы с целью приобщения жителей к активному образу жизни.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что в центре Краснодара 8 марта состоится женский забег. В нем примут участие около 600 девушек.
ИСТОЧНИК KP.RU