В Атамани открыли парковый сезон

2 Март 2020 2020-03-02T09:32:46+03:00

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В Атамани стартовал парковый сезон. Открытие этно-деревни отпраздновали 29 февраля. В этот день также здесь проводили зиму.

- В честь открытия этно-комплекса гостей угощали блинами и встречали песнями и плясками. В этот день для гостей были организованы мастер-классы по копчению сала и рыбы. Детей на сказочном подворье развлекала Баба- Яга, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Теперь каждую неделю со среды по воскресенье можно погулять по всей территории Атамани и даже зайти в несколько хат.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани на модернизацию учреждений культуры выделят почти 170 миллионов рублей. Поправки в краевую госпрограмму были приняты в ходе очередной сессии ЗСК.

ИСТОЧНИК KP.RU