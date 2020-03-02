2020-03-02T11:38:34+03:00
Общество

Член СПЧ в Сочи рассказал о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию

Александр Брод провел брифинг в сочинском представительстве "КП"-Кубань"
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Брифинг Александра Брода в представительстве "КП"-Кубань" в СочиБрифинг Александра Брода в представительстве "КП"-Кубань" в Сочи
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В ходе посещения Сочи член Совета по правам человека при Президенте РФ Александр Брод провел встречи в администрации города, с депутатами городского собрания, с представителями территориального общественного самоуправления и местного избиркома. Тема встреч посвящена подготовке к проведению голосования в апреле 2020 года по поправкам в Конституцию России.

На территории города Сочи сейчас действует 75 ТОСов, которые займутся уточнением списков участников голосования и проведут просветительскую работу. В день голосования в Сочи откроются 243 участка, также будет применяться программа "мобильный избиратель". В 28 отдаленных селах на территории города будет проводиться выездное досрочное голосование.

Планируется подготовить по два наблюдателя от Общественной палаты города на каждый избирательный участок.

Александр Брод также отметил успешную работу сочинских ТОСов.

- Опыт ТОСов в Сочи вполне можно было бы распространить и на другие территории в стране. Они проводят большую работу по благоустройству города, привлечению внимания властей к проблемам социальной защиты, развитию инфраструктуры, что является хорошим показателем активности граждан, участия в управлении территориями. Такая работа местных ТОСов способствует усилению взаимодействия горожан с органами власти, более продуктивному и быстрому решению скопившихся социальных вопросов, - подчеркнул правозащитник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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