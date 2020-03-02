2020-03-02T10:20:07+03:00
Общество

Жительница Сочи "купила" квартиру на 5 этаже в двухэтажном доме

Следственные органы возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото прокуратура ККФото прокуратура КК
Изменить размер текста:

Жительница Сочи обратилась в прокуратуру Центрального района с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что купила квартиру, но права собственности на нее ей оформить не могут.

В ходе проверки выяснилось, что гражданка приобрела помещение на пятом этаже в новом доме по ул. Плеханова, право собственности на который зарегистрировано в судебном порядке лишь на недостроенный двухэтажный индивидуальный жилой дом. Разрешение на строительство пятиэтажного многоквартирного жилого дома вообще не выдавалось.

Однако, это обстоятельство не помешало покупательнице передать застройщику деньги за несуществующее жилье в сумме 1,4 млн рублей.

- Материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани проверят качество ремонта крыш социальных объектов
В «Орлёнке» покажут доброе кино
В Краснодаре молодая пара прятала наркотики в тайниках
Для Краснодара закупят 21 новый троллейбус
В Берлине представили фильм с музыкой сочинского симфонического оркестра
В Сочи стартовала навигация лайнера "Князь Владимир"
В Краснодаре ищут участников дорожной драки на Ростовском шоссе
Обследовали почти 2 тысячи квадратных километров: спасатели в Сочи не теряют надежды
Жительница Сочи "купила" квартиру на 5 этаже в двухэтажном доме
В Туапсинском районе при пожаре в дачном доме погиб мужчина
Член СПЧ в Сочи рассказал о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию
В Атамани открыли парковый сезон
В Краснодаре прошла общегородская зарядка
Женщин Кубани приглашают в больницы региона на «Неделю женского здоровья»
Погода на Кубани 2 марта: солнечно и почти без осадков
Семьям Кубани рассказали о нововведениях в выплате регионального материнского капитала
Водителей Краснодара будут штрафовать за неоплаченную парковку
Кокорин попал в стартовый состав «Сочи» на матч с «Арсеналом»
В Краснодаре под колесами пассажирского поезда погибла девушка в наушниках
В Сочи не прекращаются поиски подростков, пропавших в море
В Краснодарском крае будут искать инвесторов для курортных долгостроев
В Краснодаре на неделю закроют часть Садового моста
Павел Ливинский обсудил c потребителями села Хлебороб Краснодарского края реконструкцию местной сетевой инфраструктуры
Около стадиона «Краснодар» открыли дополнительную парковку для болельщиков
«Воспитателем года-2020» на Кубани стала педагог из Тимашевского района
В Сочи за сбор краснокнижных растений браконьерам грозит штраф 1,2 млн рублей
Вице-президент «Локомотива-Кубани» объяснил причины поражения от «Нижнего Новгорода»