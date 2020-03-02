Жительница Сочи "купила" квартиру на 5 этаже в двухэтажном доме

2 Март 2020 2020-03-02T10:20:07+03:00

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Жительница Сочи обратилась в прокуратуру Центрального района с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что купила квартиру, но права собственности на нее ей оформить не могут.

В ходе проверки выяснилось, что гражданка приобрела помещение на пятом этаже в новом доме по ул. Плеханова, право собственности на который зарегистрировано в судебном порядке лишь на недостроенный двухэтажный индивидуальный жилой дом. Разрешение на строительство пятиэтажного многоквартирного жилого дома вообще не выдавалось.

Однако, это обстоятельство не помешало покупательнице передать застройщику деньги за несуществующее жилье в сумме 1,4 млн рублей.

- Материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU