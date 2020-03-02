В Сочи стартовала навигация лайнера "Князь Владимир"

2 Март 2020 2020-03-02T12:10:36+03:00

Она станет самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море

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В Сочи навигация лайнера "Князь Владимир" началась 1 марта, а завершится 31 октября. Планируется, что теплоход сделает 35 рейсов.

- Начало навигации с 1 марта обусловлено традициями круизного судоходства в СССР, когда сообщение по линии Сочи-Крым было открыто круглогодично. Ранняя весна – это время максимального комфорта для посещения экскурсий из-за отсутствия жары и наплыва отдыхающих в пиковые сезоны, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе ООО "Черноморские круизы".

В сезоне 2020 года "Князь Владимир" сохранит свой традиционный маршрут, рассчитанный на неделю. Круизный тур проходит по нескольким городам: Сочи – Новороссийск – Ялта - Севастополь – Сочи. Кроме того, шесть раз за навигацию лайнер зайдет в Сухум - столицу Республики Абхазия.

Представитель пресс-службы уточнила, что теплоход отправляется из Сочи по воскресеньям. В весенние месяцы стоимость круиза - от 21 тыс. с человека. ООО «Черноморские круизы» применяет гибкую систему скидок и проведение различных акций во время продаж круизов на навигацию 2020 года. Например, как одна из них - предложение приобрести путевку на теплоход «Князь Владимир» в рассрочку и специальное предложение «два места в подарок» на круизы в марте и апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU