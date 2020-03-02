В Берлине представили фильм с музыкой сочинского симфонического оркестра
В Берлине состоялась премьера фильма "Чужая жизнь", снятого на киностудии "Ленфильм" в 2018 году. Музыку к картине записал музыку ансамбль солистов Сочинского симфонического оркестра.
- Музыкальный коллектив с 2018 года записал под руководством своего худрука уже не один саундтрек, выполняя заказы "Ленфильма", телеканала "НТВ" и даже западных кинопроизводителей, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе Сочинского концертно-филармонического объединения.
К осени 2020 года телеканал НТВ планирует выход многосерийного фильма "Охота на певицу", музыку к которому также записал Сочинский симфонический оркестр в своём полном составе.
ИСТОЧНИК KP.RU