В Берлине представили фильм с музыкой сочинского симфонического оркестра

2 Март 2020 2020-03-02T12:04:57+03:00

Это уже не первый саундтрек ансамбля солистов

Изменить размер текста: A A

В Берлине состоялась премьера фильма "Чужая жизнь", снятого на киностудии "Ленфильм" в 2018 году. Музыку к картине записал музыку ансамбль солистов Сочинского симфонического оркестра.

- Музыкальный коллектив с 2018 года записал под руководством своего худрука уже не один саундтрек, выполняя заказы "Ленфильма", телеканала "НТВ" и даже западных кинопроизводителей, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе Сочинского концертно-филармонического объединения.

К осени 2020 года телеканал НТВ планирует выход многосерийного фильма "Охота на певицу", музыку к которому также записал Сочинский симфонический оркестр в своём полном составе.

ИСТОЧНИК KP.RU