В Краснодаре молодая пара прятала наркотики в тайниках

2 Март 2020 2020-03-02T12:30:26+03:00

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В полицию поступила информация, что двое жителей краевой столицы могут быть причастны к распространению наркотиков. Правоохранители провели проверку.

- 27-летняя девушка и 30-летний молодой человек оставляли наркотики в тайниковых закладках. При задержании у мужчины два свертка, у девушки изъяли около 46 свертков с мефедроном, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также полицейские проверили квартиру, где проживала молодая пара. Там правоохранители обнаружили 121 сверток с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон массой более 430 граммов.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Они задержаны и находятся под стражей на время следствия. Им грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU