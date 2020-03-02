В «Орлёнке» покажут доброе кино

2 Март 2020 2020-03-02T12:44:29+03:00

С 4 по 19 марта во Всероссийском детском центре «Орлёнок» пройдёт культурно-образовательный проект «Свет лучезарного Ангела», девиз которого «Доброе кино!»

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Кинопроект является продолжением Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел», который проводится с 2003 года Фондом социально-культурных инициатив под патронатом президента Фонда Светланы Медведевой и при духовном попечительстве Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Кинофорум направлен на приобщение подрастающего поколения к духовному наследию, возрождение детского, юношеского и семейного кинематографа.

В рамках фестиваля орлята увидят фильмы, затрагивающие темы нравственности, этического выбора, семейных ценностей, готовности бескорыстно помогать другим. Дети познакомятся с картинами в рамках «семейных» просмотров с последующим обсуждением кинолент.

- Кинопроект «Свет лучезарного ангела» в «Орлёнке» проходит шестой год подряд, и каждый раз орлята смотрят доброе кино вдумчиво и с большим интересом. В этих картинах они находят ответы на вопросы, которые не решаются задать взрослым, или те, которые ещё не до конца сформулировали даже внутри самих себя. Осознание истинных ценностей жизни, формирование духовно-нравственных понятий, обогащение внутреннего мира и необходимость задуматься о важном — вот основа для успешного будущего молодого поколения, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Творческие встречи с ребятами проведут звёздные гости фестиваля, среди которых первый заместитель генерального директора «Фонда социально-культурных инициатив» Сергей Смирнов, кинорежиссёр и сценарист Евгения Яцкина, актёры Александр Агашков и Арслан Крымчурин.

В рамках кинопроекта в «Орлёнке» будут работать тематические студии: анимационная, игрового кино, газетной, радио- и тележурналистики, по завершении обучения в которых ребята представят свои работы орлятам и специальной экспертной комиссии. Победителей и активных участников фестиваля наградят грамотами, сертификатами и ценными призами.

Организатор проекта: Фонд социально-культурных инициатив, ВДЦ «Орлёнок».