На Кубани проверят качество ремонта крыш социальных объектов

2 Март 2020 2020-03-02T12:50:37+03:00

Проверки инициированы после того, как в поселке Тамань сорвало кровлю со школы

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Напомним, что 26 февраля в поселке Тамань Темрюкского района сильным порывом ветра сорвало 450 квадратных метров кровли со школы. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Все были эвакуированы.

Крышу здания отремонтировали в 2018 году. Но в проекте не учли особенности района с преобладающими ветрами.

После ЧП губернатор края поручил проверить качество проведенных ремонтов крыш в социальных объектах Кубани.

–Это просто халатность, особенно учитывая объем средств, который ежегодно выделяется на капремонты. Необходимо инициировать проверки по всем школам и детским садам на предмет качества проведенных ремонтов, чтобы такое не повторялось, - заявил Вениамин Кондратьев.

Напомним, в прошлом году впервые было выделено более 770 млн рублей на благоустройство территорий и капремонт школ и детских садов. В этом году финансирование вырастет до 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU