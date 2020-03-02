На Кубани начальник отдела полиции получил травму головы, споткнувшись о бордюр
Несчастный случай произошел с начальником одного из районных ОМВД Краснодарского края. Полковник полиции оказался в больнице с серьезными травмами головы и ушибом поясницы.
Офицер был в форме и в рабочее время шел по территории отдела полиции, когда споткнулся о бордюр сливного канала.
- Полковник упал на спину и ударился затылком о тротуарную плитку, после чего его доставили в больницу, где у него диагностировали сотрясение головного мозга, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.
Медицинское освидетельствование показало, что начальник районной полиции был трезв, он поправляет свое здоровье на больничном.
ИСТОЧНИК KP.RU
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