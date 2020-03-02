На Кубани начальник отдела полиции получил травму головы, споткнувшись о бордюр

2 Март 2020 2020-03-02T13:22:09+03:00

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Несчастный случай произошел с начальником одного из районных ОМВД Краснодарского края. Полковник полиции оказался в больнице с серьезными травмами головы и ушибом поясницы.

Офицер был в форме и в рабочее время шел по территории отдела полиции, когда споткнулся о бордюр сливного канала.

- Полковник упал на спину и ударился затылком о тротуарную плитку, после чего его доставили в больницу, где у него диагностировали сотрясение головного мозга, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Медицинское освидетельствование показало, что начальник районной полиции был трезв, он поправляет свое здоровье на больничном.

ИСТОЧНИК KP.RU