Нож и автомат: посетитель кафе в Сочи угрожал убить двух человек
Поздним вечером в одном из кафе на улице Донской в Сочи развернулась нешуточная драма. Один из подвыпивших посетителей начал угрожать находившимися за соседним столиком мужчине и женщине убийством, достав при этом нож.
Затем, видимо, сочтя свой арсенал недостаточно убедительным, он вышел, и через несколько минут вернулся с предметом, конструктивно схожим с автоматом Калашникова.
Пустить оружие в ход буйный посетитель не успел, так как был задержан подоспевшим нарядом полиции.
- Задержанный оказался 22-летним местным жителем, ранее судимым за кражу. Изъятое оружие отправлено на экспертизу, - рассказали "КП"-Кубань" в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU