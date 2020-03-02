2020-03-02T13:57:43+03:00
Общество

Нож и автомат: посетитель кафе в Сочи угрожал убить двух человек

Свои намерения гость заведения продемонстрировал с оружием в руках
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КПФото КП
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Поздним вечером в одном из кафе на улице Донской в Сочи развернулась нешуточная драма. Один из подвыпивших посетителей начал угрожать находившимися за соседним столиком мужчине и женщине убийством, достав при этом нож.

Затем, видимо, сочтя свой арсенал недостаточно убедительным, он вышел, и через несколько минут вернулся с предметом, конструктивно схожим с автоматом Калашникова.

Пустить оружие в ход буйный посетитель не успел, так как был задержан подоспевшим нарядом полиции.

- Задержанный оказался 22-летним местным жителем, ранее судимым за кражу. Изъятое оружие отправлено на экспертизу, - рассказали "КП"-Кубань" в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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