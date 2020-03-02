Власти Краснодара начинают делиниаторную войну против беспечных водителей

2 Март 2020 2020-03-02T14:25:22+03:00

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Мэр кубанской столицы Евгений Первышов заявил на планерке, что собирается принять жесткие меры к автохамам, наезжающим на делиниаторы. Он потребовал пресечь полномасштабное уничтожение столбиков.

- По каждому выявленному факту мы направляем данные в ГИБДД. Затем - приступим к работе, направленной на возмещение ущерба. Информацию об этом мы также направили в прокуратуру Краснодарского края, так как был запрос по факту причинения вреда муниципальному имуществу, и о том, какая работа ведется по возмещению ущерба, - прокомментировал ситуацию заместитель главы города Артем Доронин.

По словам Первышова, если не принять меры сейчас, потом уже будет поздно, так как ситуацию удержать не удастся.

Ранее "КП" писала, что в Краснодаре сразу несколько машин получили повреждения из-за сломанных делиниаторов. Тогда нашему изданию в администрации города сообщили, что, по их мнению, возмещать ущерб должен тот, кто эти делиниаторы повредил. Причем, возмещать ущерб и тем, кто потом наехал на оторванные фрагменты, и городу за повреждение этих ограничителей.

ИСТОЧНИК KP.RU