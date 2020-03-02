Экс-мэр Новокубанска предстанет перед судом за превышение полномочий

2 Март 2020 2020-03-02T14:54:50+03:00

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Как стало известно следствию, с 2016 по апрель 2018 года Александр Елисеев занимал пост главы Новокубанского городского поселения. В это время, находясь в должности, он издал постановления об утверждении схем расположения участков и предоставление их в собственность. Как оказалось, экс-мэр достоверно знал о своих противоправных действиях, так как отчуждение участков муниципальной земли нельзя проводить без торгов.

В итоге Елисеев передал четыре участка земли общей площадью 3300 кв. м.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU