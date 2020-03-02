ВТБ на Кубани вошел в топ-3 регионов по оформлению безбумажных договоров

2 Март 2020 2020-03-02T15:10:07+03:00

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С конца 2019 года клиенты ВТБ по всей стране подписали более 80 тыс. безбумажных договоров.

ВТБ начал внедрять безбумажную технологию в банковской сети с четвертого квартала прошлого года. На данный момент она доступна более чем в 800 отделениях. Из них в Краснодарском крае услуга предоставляется в 4 точках продаж.

Сервис позволяет клиентам ВТБ подписывать документы в онлайн-режиме, без использования бумаги. Сейчас в банке можно оформить по такой технологии порядка 70% банковских услуг. В них входят все основные операции по всем видам займов, кредитным и дебетовым картам, депозитам и счетам. В 2020 году расширение перечня операций продолжится: планируется перевести на безбумажную технологию платежи, переводы, оформление эскроу-счетов.

При обслуживании клиентов в офисе сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а клиент подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном банке. Сформированные таким способом договоры хранятся в электронном архиве и доступны пользователю в любое время в специальном разделе ВТБ-Онлайн. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения данных и электронных документов.

- Мы стремимся к тому, чтобы процесс взаимодействия клиента с банком был максимально комфортным и удобным. Поэтому стараемся перевести основной пул операций в цифровой формат. Основываясь на результатах внедрения нового сервиса в нашем регионе, мы видим крайнюю заинтересованность жителей в использовании электронных способов подписания документов. Это говорит о том, что краснодарцы ценят свое время и поддерживают современные тенденции развития экологического общества. К концу 1-го квартала 2020 года безбумажное обслуживание будет функционировать во всех операционных офисах Кубани, - рассказал управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков.

- Внедрение безбумажной технологии – важный шаг в реализации нашей цели стать банком «первого выбора» на рынке. Двигаясь в соответствии с нашей стратегией, мы создаем новый клиентский опыт, одновременно повышая эффективность банковских процессов. По мнению экспертов банка, экономический эффект от внедрения технологии к 2022 году может превысить 1,5 млрд рублей. Он будет достигнут не только за счет экономии бумаги, но и, в том числе, из-за высвобождения времени клиента и сотрудника, транспортировки и хранения документов, – отметил руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Мигель Маркарянц.