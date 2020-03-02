Дарить с OZ МОЛЛ легко!

2 Март 2020 2020-03-02T15:14:18+03:00

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Подарочная карта OZ МОЛЛ – это универсальный подарок для близких людей к любому празднику!

Приобрести подарочные карты номиналом от 300 до 15 000 рублей можно на стойке Info Desk (1 этаж, около катка, вход «Центральный»). Номинал определяется в момент приобретения карты. Для оплаты покупок можно использовать всю сумму карты сразу или постепенно — в течение всего срока действия.

В дополнение, карта упакована в красивый подарочный конверт, так что вам не придется думать даже над упаковкой подарка!

Подарочную карту можно использовать во всех магазинах OZ МОЛЛ:

• 1 000 кв.м. ледового катка Sky Ice, функционирующего круглый год;

• 150 занимательных профессий для ваших детей в городе детей ZkidZ City;

• 10 кинозалов, общей вместимостью 1 574 места в кинотеатре «Формула Кино»;

• 36 дорожек в боулинге OZ ONE;

• Караоке-клуб RAY и FAD Bar с самой большой на юге России барной стойкой;

• 300 лучших международных и отечественных фэшн-брендов, магазинов для детей, магазинов мебели и товаров для дома, электроники, косметики и парфюмерии, книг, сувениров и подарков, а также обширный фуд-корт и рестораны с самыми популярными кухнями мира!

Теперь не нужно тратить время, в попытках угадать желания близкого человка, ведь обладатель карты сможет самостоятельно выбрать себе подарок по вкусу и точно останется доволен. Исполняйте заветные желания своих друзей и близких вместе подарочной картой OZ МОЛЛ.

Подробности на сайте: https://ozmall.ru/podarochnaya-karta/