2020-03-02T15:16:50+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники

По итогам исследования российского лизингового рынка за 2019 год, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», ВТБ Лизинг занял первое место по новому бизнесу и размеру портфеля в сегменте спецтехники
Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

Также компания стала лидером по объему портфеля медицинской техники и фармацевтического оборудования и вошла в топ-2 по числу новых договоров лизинга.

По итогам 2019 года ВТБ Лизинг увеличил объем нового бизнеса в сегменте спецтехники до 18,8 млрд рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего периода. При этом доля льготного лизинга в новом бизнесе составила 14% (или 2,7 млрд рублей). На 1 января 2020 года портфель компании в этом сегменте составлял порядка 26,9 млрд рублей (рост — на 88% с начала года).

«Мы видим большой потенциал по дальнейшему развитию продаж в лизинг в сегменте спецтехники. В настоящее время запущены масштабные нацпроекты, которые, безусловно, потребуют значительного роста парка оборудования в стране. К тому же с популяризацией лизинга все чаще малый и средний бизнес используют данный инструмент финансирования для реализации собственных программ технического перевооружения. Все это дает возможности для развития лизинга в стране, но при этом требует от отрасли повышения конкурентоспособности по сравнению с банковским финансированием, формирования новых, востребованных потребителем продуктов, качественного управления бизнес-процессами. ВТБ Лизинг сегодня активно развивается, постоянно расширяет и актуализирует линейку продуктовых предложений и стремится быть лидером рынка по уровню удовлетворенности наших клиентов», - отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ГК ВТБ Лизинг.

В основном рэнкинге «Эксперт РА» ВТБ Лизинг вошел в топ-3 по объему нового бизнеса (133,2 млрд рублей) и размеру портфеля (580,1 млрд). При этом компания заняла 2 строчку в рейтинге по новому бизнесу в сегментах железнодорожной техники (48,3 млрд р.), легкового автотранспорта (33,3 млрд р.) и телекоммуникационного оборудования (3,9 млрд р.).

По размеру портфеля ВТБ Лизинг возглавил рейтинг компаний в сегменте медицинской техники и фармацевтического оборудования (1,3 млрд р.), а также вошел в топ-2 крупнейших игроков в сегментах железнодорожной техники (282,1 млрд р.), оборудования для нефте- и газодобычи и переработки (18,9 млрд р.), а также телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров (5,5 млрд р.).

В 2019 году компания заключила 33,5 тысячи новых договоров лизинга и по этому показателю вошла в топ-2 крупнейших игроков рынка. По количеству железнодорожных вагонов на 01.01.2020 ВТБ Лизинг являлся крупнейшей лизинговой компанией страны.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Учителям Кубани рассказали, как они могут получить по 200 тысяч рублей
Юный математик из Сочи завоевал «золото» на престижном турнире в Румынии
В Сочи ждут реаниматологов в связи с состоянием здоровья известного абхазского политика
В Черемушках сидят на мобильном интернете, в Музыкальном – на проводном
Николай Осадчий рассказал в КубГУ о конституционных поправках КПРФ
Кандидат в президенты Абхазии экстренно госпитализирован в Сочи
В горах под Горячим Ключом обнаружен памятник партизанам Пашковского отряда
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
Дарить с OZ МОЛЛ легко!
ВТБ на Кубани вошел в топ-3 регионов по оформлению безбумажных договоров
Экс-мэр Новокубанска предстанет перед судом за превышение полномочий
Власти Краснодара начинают делиниаторную войну против беспечных водителей
Нож и автомат: посетитель кафе в Сочи угрожал убить двух человек
На Кубани начальник отдела полиции получил травму головы, споткнувшись о бордюр
Поликлинику в микрорайоне Гидростроителей Краснодара достроят в 2021 году
На Кубани проверят качество ремонта крыш социальных объектов
В «Орлёнке» покажут доброе кино
В Краснодаре молодая пара прятала наркотики в тайниках
Для Краснодара закупят 21 новый троллейбус
В Берлине представили фильм с музыкой сочинского симфонического оркестра
В Сочи стартовала навигация лайнера "Князь Владимир"
В Краснодаре ищут участников дорожной драки на Ростовском шоссе