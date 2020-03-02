2020-03-02T15:37:42+03:00
Общество

В горах под Горячим Ключом обнаружен памятник партизанам Пашковского отряда

Грибники сообщили о находке волонтерам
Виталий КАРНАУХ
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Памятник спрятался в листве. Фото: Татьяна Демидова.Памятник спрятался в листве. Фото: Татьяна Демидова.
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На Границе Северского района и Горячего Ключа местные грибники обнаружили памятник с сохранившейся табличкой. На ней выбиты буквы: «Здесь находилась база Пашковского партизанского отряда с 10 августа 1942 по 12 февраля 1943». О находке сообщили волонтерам добровольческого проекта «Дорогой героев».

- Инструктор сразу же собрал ребят, и они двинулись в путь. Несколько дней понадобилось, чтобы найти то самое место. Памятник, конечно, был заброшен – кругом листва, порос мхом, его трудно разглядеть издалека. Это примерно три-четыре километра от гравийной дороги, которая соединяет Северской район с Горячим Ключом, - рассказала «КП»-Кубань» руководитель проекта Татьяна Демидова.

Монумент очистили от моха. Фото: Татьяна Демидова.

Монумент очистили от моха. Фото: Татьяна Демидова.

Ребята очистили территорию от веток и листьев, покрасили бетонную часть монумента, сбили мох. Кроме этого, обозначили тропу. В планах на этот год – промаркировать дорогу.

Суть проекта «Дорогой героев» проста: весной ребята-волонтеры совершают походы и ремонтируют памятники, находящиеся в горной труднодоступной местности. Часть памятников не значится в реестре, как было с монументом партизанам Пашковского отряда. О таких находках волонтерам рассказывают местные жители.

На памятнике сохранилась надпись. Фото: Татьяна Демидова.

На памятнике сохранилась надпись. Фото: Татьяна Демидова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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