В горах под Горячим Ключом обнаружен памятник партизанам Пашковского отряда
На Границе Северского района и Горячего Ключа местные грибники обнаружили памятник с сохранившейся табличкой. На ней выбиты буквы: «Здесь находилась база Пашковского партизанского отряда с 10 августа 1942 по 12 февраля 1943». О находке сообщили волонтерам добровольческого проекта «Дорогой героев».
- Инструктор сразу же собрал ребят, и они двинулись в путь. Несколько дней понадобилось, чтобы найти то самое место. Памятник, конечно, был заброшен – кругом листва, порос мхом, его трудно разглядеть издалека. Это примерно три-четыре километра от гравийной дороги, которая соединяет Северской район с Горячим Ключом, - рассказала «КП»-Кубань» руководитель проекта Татьяна Демидова.
Монумент очистили от моха. Фото: Татьяна Демидова.
Ребята очистили территорию от веток и листьев, покрасили бетонную часть монумента, сбили мох. Кроме этого, обозначили тропу. В планах на этот год – промаркировать дорогу.
Суть проекта «Дорогой героев» проста: весной ребята-волонтеры совершают походы и ремонтируют памятники, находящиеся в горной труднодоступной местности. Часть памятников не значится в реестре, как было с монументом партизанам Пашковского отряда. О таких находках волонтерам рассказывают местные жители.
На памятнике сохранилась надпись. Фото: Татьяна Демидова.
ИСТОЧНИК KP.RU