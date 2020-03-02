Кандидат в президенты Абхазии экстренно госпитализирован в Сочи

2 Март 2020 2020-03-02T15:59:31+03:00

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Известный абхазский политик, кандидат в президенты республики Аслан Бжания госпитализирован в одну из больниц Сочи с пищевым отравлением. Эту информацию подтверждают в правительстве Абхазии.

- В связи с экстренной госпитализацией кандидата в президенты, депутата Народного Собрания–Парламента Аслана Бжания в медицинское учреждение города Сочи исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бганба дал поручение министру здравоохранения и социального обеспечения Тамазу Цахнакия связаться с российскими коллегами и содействовать оперативному оказанию необходимой медицинской помощи, - говорится в сообщении на сайте кабмина республики.

Известно также, что до своего прибытия в Сочи, Бжания 28 февраля находился в Москве, где провел встречу с представителями абхазской диаспоры.

Аслан Бжания заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Абхазии в январе 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU