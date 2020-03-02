2020-03-02T16:08:38+03:00
Общество

Николай Осадчий рассказал в КубГУ о конституционных поправках КПРФ

Депутат Государственной Думы, первый секретарь Краснодарского краевого Комитета КПРФ Н.И. Осадчий побывал в Кубанском Государственном университете
Иван Егоров
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Николай Осадчий встретился со студентами и молодыми преподавателями вуза.Николай Осадчий встретился со студентами и молодыми преподавателями вуза.
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Он встретился со студентами и молодыми преподавателями вуза и рассказал им о причинах и ходе конституционной реформы, а также о предложениях КПРФ по данному вопросу.

Встреча продолжалась более полутора часов. Раскрывая существо партийной позиции, Н.И. Осадчий отметил следующее:

— КПРФ поддержала в первом чтении президентский закон о поправке в Конституцию, поскольку наша партия много лет говорила о необходимости пересмотра Основного Закона страны – в пользу интересов большинства населения. Мы добивались усиления социальных гарантий и роли органов законодательно-представительной власти, укрепления государственного суверенитета России, запрета на иностранное гражданство для тех, кто занимает высокие государственные должности. И это частично присутствует в президентской инициативе. Но многие принципиальные вопросы этими изменениями не решаются, и потому фракция КПРФ внесла почти три десятка конкретных поправок к законопроекту.

Главные среди них – следующие. Первое: отразить в Конституции факт, что государство-образующим народом России является русский народ, – разумеется, в единстве с другими народами.

Второе – это требование, чтобы недра, природные ресурсы принадлежали народу, и доходы от их использования распределялись в интересах большинства, а не узких групп, а, между тем, в действующей Конституции на первом месте стоит частная собственность.

Третье. Закрепить возраст выхода на пенсию: мужчины – в 60 лет, женщины – в 55. И, кроме того, гарантировать, что зарплата и пенсия не должны быть ниже прожиточного минимума, который сам должен быть, в сегодняшних условиях, не менее 30-35 тысяч рублей.

Четвертое. КПРФ требует, чтобы губернаторы и главы муниципальных образований избирались без «муниципальных фильтров», путем прямого тайного голосования граждан. Выборными, по нашему мнению, должны быть и судьи – мировые, городские, районные.

Пятое. Необходимо создать надежные финансово-экономические условия для местного самоуправления. Муниципалитеты должны иметь гарантированную долю налоговых доходов.

Есть и другие поправки. Но, кроме всего прочего, важен и общий подход к конституционной реформе. КПРФ считает, что, в соответствии с действующей Конституцией, реальное обновление Основного Закона невозможно без созыва Конституционного Собрания, закон о котором необходимо принять безотлагательно. И, наконец, сама обновленная Конституция должна быть принята не путем какого-то нигде не определенного «голосования», а на полноценном всенародном Референдуме. Только в этом случае документ станет работающим и реально защищающим интересы большинства!..

Также Николай Осадчий рассказал о парламентских процедурах рассмотрения и обсуждения законопроекта, а затем ответил на вопросы участников встречи.

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