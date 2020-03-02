2020-03-02T16:10:29+03:00
Общество

В Черемушках сидят на мобильном интернете, в Музыкальном – на проводном

Компания МТС проанализировала потребление интернет-трафика в разных микрорайонах Краснодара
Иван Егоров
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По данным МТС, всех пользователей интернета в Краснодаре можно условно разделить на три категории. К первой относятся новые микрорайоны кубанской столицы, которые чаще используют Wi-Fi через сети фиксированной связи. В отличие от них, подключение к сети через мобильную сеть предпочитают исторические районы города с малоэтажной застройкой и расположенными в них учебными заведениями. К третьей категории относится значительная часть пользователей, потребляющих одинаково много мобильного и фиксированного трафика.

Самым «качающим» в мобильных сетях 3G/4G микрорайоном Краснодара являются Черемушки. Здесь в месяц потребляют интернета в объеме, равном 89 000 000 фотографий, 180 часам просмотра HD-видео и 2 300 000 000 страниц документов в формате презентаций.

Лидером среди потребителей мобильного интернета является Кубанский государственный университет и прилегающие к нему общежития. Кроме того, в частной и малоэтажной застройке микрорайона также преобладают пользователи мобильной сети.

Обитатели Музыкального микрорайона и улицы Московской больше сидят на проводном интернете. Этот факт можно объяснить развитостью фиксированных сетей в новостройках. Кроме того, там проживает большое количество молодых семей с детьми и работающих удаленно. Поэтому активное потребление интернета здесь происходит не только в «часы пик», но и на протяжении всего дня.

Третью группу пользователей, потребляющих поровну трафик мобильного и фиксированного интернета, составляют крупные микрорайоны с обустроенными местами для отдыха и иными центрами притяжения горожан и гостей Краснодара. Ярким представителем этой категории является район улицы Восточно-Кругликовской, где расположен парк и стадион «Краснодар». К этой же категории относится и Юбилейный, где проводная сеть активно используется в квартирах, а мобильная – на отдыхе возле реки.

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