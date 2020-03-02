2 Март 2020 2020-03-02T17:09:50+03:00

Аслана Бжания могут доставить в краевую клинику [аудио]

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В Сочи ждут реаниматологов в связи с состоянием здоровья известного абхазского политика 00:00 00:00

Кандидат в президенты Абхазии в данный момент находится в 8-ой горбольнице Сочи, в поселке Красная поляна.

Как сообщает издание sochinews.io , состояние политика внушает врачам опасения. Сейчас в лечебном учреждении ожидают бригаду реаниматологов из Краснодара, которые должны решить вопрос о возможности госпитализации Бжания в больницу в краевом центре.

Как ранее сообщала "КП"-Кубань" , Аслан Бжания был госпитализирован в больницу в Сочи с подозрением на пищевое отравление.

Бжания зарегистрирован в качестве кандидата в президенты Абхазии 17 февраля 2020 года. Выборы намечены на 22 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU