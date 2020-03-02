В Сочи ждут реаниматологов в связи с состоянием здоровья известного абхазского политика
В Сочи ждут реаниматологов в связи с состоянием здоровья известного абхазского политика
Кандидат в президенты Абхазии в данный момент находится в 8-ой горбольнице Сочи, в поселке Красная поляна.
Как сообщает издание sochinews.io , состояние политика внушает врачам опасения. Сейчас в лечебном учреждении ожидают бригаду реаниматологов из Краснодара, которые должны решить вопрос о возможности госпитализации Бжания в больницу в краевом центре.
Как ранее сообщала "КП"-Кубань" , Аслан Бжания был госпитализирован в больницу в Сочи с подозрением на пищевое отравление.
Бжания зарегистрирован в качестве кандидата в президенты Абхазии 17 февраля 2020 года. Выборы намечены на 22 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU