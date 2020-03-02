Учителям Кубани рассказали, как они могут получить по 200 тысяч рублей

2 Март 2020 2020-03-02T17:03:13+03:00

Конкурс будет проходить в два этапа. Фото: Виталий КАРНАУХ

Для этого необходимо победить в конкурсе

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В Краснодарском крае стартовал конкурс на присуждение премий лучшим педагогам. Его проводят по указу президента, победители получат по 200 тысяч рублей.

К участию приглашают учителей, преподающих в кубанских школах не менее трех лет. Основным местом работы должны быть учебные заведения региона – школы, лицеи, гимназии.

Как пояснили в Министерстве образования, науки и молодежной политики края, конкурс будет проходить в два этапа. Первый – заочный, продлится два дня, с 1- по 11 марта. Второй – очный, с 17 по 18 марта. Эксперты в области педагогики оценят успехи учителей в организации учебного процесса, а также результаты внеурочной деятельности их подопечных.

Отмечается, что на втором этапе педагоги должны будут представить жюри собственные методические разработки. Оценивать успехи педагогов будут в балльной системе, набравшие максимальное количество баллов будут объявлены победителями, они и получат премии в размере 200 тысяч рублей.

Подать документы до 4 марта необходимо в краевой Институт развития образования. Напомним, в прошлом году в конкурсе приняли участие 134 педагога, из них 47 получили премии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU