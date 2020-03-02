Юный математик из Сочи завоевал «золото» на престижном турнире в Румынии

2 Март 2020 2020-03-02T16:28:04+03:00

Эти соревнования является одним из основных этапов отбора в сборную команду на Международную математическую олимпиаду

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Ученик 11 класса сочинской гимназии № 8 Даниил Демин получил золотую медаль в индивидуальном зачете Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics в Бухаресте (Румыния). В ней принимают участие юные математики со всего мира.

- Мальчик уже давно проявлял особый интерес к математике, в 9 классе он победил на Всероссийской олимпиаде школьников, - сообщила "КП"- Кубань" заместитель директора по УВР гимназии № 8 Анна Магдесян.

Она обратила внимание, что гимназия со своей стороны делает все возможное для развития способностей Демина, программа обучения построена таким образом, чтобы он может сосредоточить все силы на любимой математике.

Директор гимназии № 8, депутат городского собрания Сочи Игорь Никитин в случае необходимости помогал находить средства на поездки талантливого школьника на турниры, а также награждал его премиями за самые выдающиеся победы.

По данным сайта olimpiada.ru, для российских школьников Romanian Master of Mathematics – один из этапов отбора в сборную команду на Международную математическую олимпиаду.

ИСТОЧНИК KP.RU