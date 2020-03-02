В Сочи пара лебедей показала птенцов

2 Март 2020 2020-03-02T17:44:39+03:00

Их оказалось четверо, и малыши уже отлично плавают

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В Сочи пара черных австралийских лебедей вышла на первую прогулку с птенцами. Напомним, что в парке "Южные культуры" Кавказского заповедника малыши родились во второй половине февраля.

Как писала "КП"- Кубань", сотрудники парка знали, что самка отложила четыре яйца, которые высиживали оба родителя по очереди в течение 45 дней. Но сколько родилось птенцов, удалось выяснить только сейчас, после первого выхода семейства в свет. До этого родители не выпускали из малышей из гнёзда.

- Птенцов оказалось четыре. Малыши здоровы и быстро всему учатся у родителей, отлично плавают. Семья лебедей создаёт удивительную атмосферу любви в весеннем цветущем парке, - прокомментировали "КП"-Кубань" в пресс-службе Кавказского заповедника.

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Но пока их точное число установить не удалось (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU