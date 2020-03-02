«Кондуктор сдачу дала в пакетике»: в КТТУ готовятся ко встрече коронавируса?

2 Март 2020 2020-03-02T18:17:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 2 марта на редакционный телефон «Комсомолки» раздался звонок. Встревоженный житель Краснодара Михаил рассказал, что видел, как в трамвае №6 кондуктор сдачу пассажирам давала в маленьких пакетиках.

- Наш, обычный и родной старенький трамвайчик был, - отметил собеседник. - Никакой паники внутри, было много пассажиров. Я оплатил картой, а вот те, кто платил наличными, получил сдачу в маленьком пакетике с мелочью. Это не обычный пакетик, а закрывающийся. Что бы это значило? Неужто локальные меры предосторожности?

Так выглядят пакетики с зип-локом.

За пояснением корреспондент «КП»-Кубань» обратился в КТТУ. В пресс-службе управления поспешили успокоить взволнованного краснодарца.

- Такой способ сдачи (в пакете) рекомендован в том случае, когда у кондуктора много мелочи. Они заранее готовят определенные суммы для сдачи, к примеру, с пятидесяти или со ста рублей. Это нужно лишь для того, чтобы ускорить процесс выдачи сдачи. Некоторые кондукторы эту практику по-прежнему применяют, исключительно для удобства, - пояснили в КТТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU