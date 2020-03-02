Крупнейшие предприятия края ищут кадры в Ушаковке [аудио]

2 Март 2020 2020-03-02T18:15:56+03:00

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АУДИОВЕРСИЯ - Крупнейшие предприятия края ищут кадры в Ушаковке 00:00 00:00

Участие в ней приняли более более 2000 потенциальных работодателей. Это представители крупнейших предприятий Краснодарского края, флота, судоходных компаний, администраций городов и районов, правоохранительных органов, таможни, прокуратуры и др.

Высокий уровень подготовки и отличная квалификация является визитной карточкой выпускников Ушаковки, поэтому большинство предприятий-участников ярмарки сотрудничает с отраслевым ВУЗом не первый год. Более того, многие из нынешних руководителей этих компаний сами когда-то были курсанты морского университета.

- Государственный морской университет имени адмирала Федора Ушакова, безусловно, является лучшим в отрасли. Мы посетили все высшее учебные заведения морской отрасли бывшего Советского Союза, и я могу с уверенностью сказать, что выпускники здесь самые сильные, самые подготовленные и самые желающие работать!, - отметил директор Новороссийского филиала ООО «Колумбия шипменеджмент» Сергей Панюшкин.

В ходе встречи директора крупнейших компаний говорили о том, что актуально сегодня на рынке труда, какие требования выдвигаются работодателями, какими критериями руководствуются при приеме на работу новых сотрудников.

- Качество образования, которое дает данный Университет, является самым лучшим в России. Группой «Совкомфлот» в 2019 году было привлечено на практику более сотни курсантов различных специальностей, все они получили необходимый стаж для получения диплома, многие из них стали нашими сотрудниками. Поэтому мы будем продолжать эту работу и ожидаем такие же квалифицированные кадры в будущем, – заявил начальник отдела плавсостава ООО «СКФ менеджмент сервис» (Новороссийск) Алан Татаров.

Неформальное общение, организованное Университетом, оказалось очень интересным и полезным всем и курсантам, и потребителям кадров. Отметим, в таком расширенном формате ярмарка вакансий в Ушаковке проходит уже во второй раз.