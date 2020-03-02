В Ушаковке прошел день открытых дверей [аудио]

2 Март 2020 2020-03-02T18:24:23+03:00

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АУДИОВЕРСИЯ - В Ушаковке прошел день открытых дверей 00:00 00:00

Будущие абитуриенты и родители выбирали специальности в День открытых дверей в Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. Большинство из них приехали из других регионов.

Вниманию будущих студентов и их родителей были представлены экспозиции крупнейших предприятий отрасли: судоремонтных, судостроительных заводов, судоходных компаний, морских администраций, представительства всех силовых структур и др.

Участники мероприятия смогли убедиться в востребованности кадров на этих предприятиях и ознакомиться с перспективами дальнейшего трудоустройства выпускников.

Пока мамы и папы интересовались насущными вопросами, связанными с трудоустройством выпускников и традициями вуза, будущие абитуриенты испытывали самое разнообразное тренажерное оборудование, представленное каждым факультетом.

Спектр экспозиций был весьма разнообразен: от приборов для обследования грузов на предмет провоза запрещенных товаров, до макетов, демонстрирующих правильную организацию улично-дорожной сети.

Максимальный интерес молодые люди проявляли к специальностям СПО и IT- направлению.

О нюансах будущей профессии ребятам и их родителям рассказывали не только преподаватели, но и нынешние курсанты морского университета. К ним и поступало огромное количество вопросов от абитуриентов. Ответы были искренними и очень подробными, что вызвало волну одобрения среди юных гостей и их родителей. Итогом Дня открытых дверей стало решение большинства присутствующих ребят стать курсантами Ушаковки.