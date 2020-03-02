Из Сочи стартовал первый в этом году черноморский круиз

2 Март 2020 2020-03-02T18:35:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в маршрут черноморского круиза включены не только города Кубани и Крыма, но и Абхазия.

- Лайнер «Князь Владимир» единственный, совершающий круизы по Черному морю. Впервые в истории лайнера навигация начинается уже с 1 марта и завершится только в конце октября. Всего будет сделано 35 рейсов, – сообщили «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За недельный круизный тур лайнер посетит Сочи, Новороссийск, Ялту, Севастополь, Сочи и Абхазию. Шесть раз за навигацию лайнер зайдет в Сухум.

Организаторы круизов отметили, что ранняя весна – это максимально комфортное время для посещения экскурсий из-за отсутствия жары и наплыва отдыхающих.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что через Краснодар в Крым регулярно будут ходить четыре поезда. Составы будут следовать в Феодосию, Симферополь, Севастополь и Евпаторию.

ИСТОЧНИК KP.RU