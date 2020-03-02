2020-03-02T19:08:42+03:00
Общество

Около десяти тысяч кубанцев обеспечат бесперебойным водоснабжением

Водозаборы построят в рамках нацпроекта «Экология»
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани в этом году запланировано завершить строительство трех объектов, что позволит обеспечить качественным водоснабжением около десяти тысяч кубанцев. Инженерную инфраструктуру обновят в Успенском районе, Армавире и Анапе.

- Реконструкция водозабора и инженерных сетей пройдет на водопроводе от Армавира до села Вольного Успенского района, в хуторе Заря под Анапой, а также водопровода в поселке Заветный, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

На реконструкцию сетей деньги выделены из федерального, краевого и местного бюджетов. Всего потратят около 113 миллионов рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский обсудил c потребителями села Хлебороб Краснодарского края реконструкцию местной сетевой инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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