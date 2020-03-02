KUBAN.KP.RU заговорит с 3 марта

2 Март 2020 2020-03-02T19:24:02+03:00

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Весна - время обновлений и перемен! Сайт kuban.kp.ru не исключение. Уже с завтрашнего дня главные новости Краснодарского края можно будет послушать на сайте непосредственно в ленте новостей. Ведь «Комсомольская правда» это уже давно не только газета, но и сайт, соцсети, а последние годы – еще и радио. Поэтому нет ничего удивительного, что в прямом эфире важные для всех события обсуждают профессиональные газетчики, а новости на сайте озвучивают дикторы.

Заходите на kuban.kp.ru, ищите новости с пометкой [аудио], открывайте их, слушайте и будьте в курсе самых важных событий Краснодара и края. Неважно где вы и чем заняты: в дороге на работу, на пробежке, готовите ужин – мы позаботились о том, что бы Вы никогда не выпадали из информационного поля. Здесь же, на нашем сайте вы можете слушать прямые эфиры, а на kuban.kp.ru/radio – подкасты.

ИСТОЧНИК KP.RU