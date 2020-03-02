В Краснодаре введен в эксплуатацию 17-летний долгострой

2 Март 2020 2020-03-02T21:42:29+03:00

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В Краснодаре достроили 16-этажный восьмисекционный многоквартирный дом по улице Карякина, 5. Его начали возводить 17 лет назад, в 2003 году. Но в 2011 году на стадии готовности порядка 40% приостановили из-за несостоятельности застройщика.

Для восстановления прав участников долевого строительства подключилась прокуратура. В 2015 году нашли инвестора. Права застройщика были переданы ООО «СК Гарантия».

- Объект достроили. После проверки подтверждено соответствие многоквартирного дома проектной документации и требованиям градостроительного законодательства. Долгострой ввели в эксплуатацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также в ведомстве добавили, что в краевой столице не раз собирались заседания и рассматривались вопросы по проблемному дому. В собраниях принимали участие все заинтересованные органы и организация. Они принимали решения, по их итогам которых устранялись проблемы, препятствовавшие вводу объекта в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU