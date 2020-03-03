2020-03-03T07:32:07+03:00
Происшествия

В Краснодаре продавали алкоголь возле Детской школы искусств

Прокуратура провела проверку
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: prokuratura-krasnodar.ruФото: prokuratura-krasnodar.ru
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В прокуратуру Прикубанского округа Краснодара обратились местные жители. Они пожаловались, что рядом с образовательным учреждением продают алкоголь.

- Оказалось, что магазин, в котором реализовывалась алкогольная продукция, в 75 метрах от Детской школы искусств, а это расстояние считается зоной запрета, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время с прилавков магазина продавцы убрали алкоголь. А в отношении должностного и юридического лиц возбуждены административные дела по статье «Нарушение правил продажи алкогольной продукции». Материалы направлены в суд.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани осудят начальника организации, который устроился на работу по поддельному диплому. В Туапсинском районе после проверки прокуратуры на заместителя начальника учреждения «Центр развития муниципальной собственности» завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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