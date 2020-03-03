2020-03-03T08:41:30+03:00
Общество

Кубанская лаборатория дорожно-строительных материалов входит в десятку лучших в России

Она лидирует по оснащенности и уровню подготовки персонала
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В течение трех лет лабораторию ГКУ КК «Краснодаравтодор» полностью модернизировали и оснастили современным оборудованием, которое позволяет контролировать технологию выполнения всего цикла строительных работ.

- За последние три года на переоборудование лаборатории из краевого бюджета освоено порядка 50 млн рублей. Теперь она ежегодно проводит более 400 испытаний, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

ГКУ КК «Краснодаравтодор» проводит исследования для разработки эффективных материалов дорожного покрытия, а также устанавливает причины появления тех или иных видов деформаций.

На Кубани появилось уникальное оборудование для контроля качества дорожно-строительных материалов, а также передвижные лаборатории для диагностики дорог, которые помогают получать необходимую информацию о состоянии дорог.

По оснащенности и уровню подготовки персонала, лаборатория уже входит в десятку самых эффективных в стране.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани в этом году запланировано завершить строительство трех водозаборов. Это позволит обеспечить качественным водоснабжением около десяти тысяч кубанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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