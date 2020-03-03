2020-03-03T09:14:34+03:00
Общество

В Сочи приняты новые правила землепользования и застройки

Новые меры призваны не допустить строительства многоэтажек под видом ИЖС
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Центр Сочи. Фото elitesochi.com.Центр Сочи. Фото elitesochi.com.
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На сессии Городского Собрания Сочи внесены существенные изменения в правила землепользования и застройки на курорте. Обсуждение весьма важного для Сочи вопроса предваряли общественные слушания в районах города.

- От жителей поступило большое количество предложений, мы их проанализировали и внесли необходимые правки. Принятые изменения в правила землепользования и застройки – это результат взаимодействия муниципалитета с неравнодушными горожанами, - рассказал "КП"-Кубань" директор департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сергей Оганезов.

Согласно новым правилам, в зоне, предназначенной для малоэтажной жилой застройки, полностью исключены виды «Многоквартирный жилой дом» и «Жилой комплекс».

Как полагают в администрации, такие меры помогут исключить строительство многоэтажек в жилых микрорайонах, предназначенных для индивидуальных построек.

Изменения коснулись и земельных участков . Теперь максимальная площадь возводимого жилого дома с количеством этажей не более, чем три не должна превышать общей площади 500 кв.м. Нововведение позволит не допустить строительство многоквартирного дома на земле для ИЖС.

Правда, при этом у собственника участка все же есть право обратиться за разрешением на отклонение от предельных параметров, но сделать это можно будет только после обсуждения с жителями города на публичных слушаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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