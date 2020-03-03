Власти Краснодара изымут земли для строительства дорог в Музыкальном районе

3 Март 2020 2020-03-03T09:16:02+03:00

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Мэрия Краснодара провела работу в части формирования земельно-правовой документации по изъятию земельных участков в Музыкальном микрорайоне. 72 земельных участка попали под формирование дорог.

- Из сформированных участков 55 находятся под многоквартирными жилыми домами. Везде проведены общие собрания, на которые выносился вопрос о передаче участков в муниципальную собственность. Из 55 только собственники двух домов согласились на передачу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Процедура изъятия участков начнется в ближайшее время. Уже есть проект дороги по улице имени Есенина. Как поступит финансирование, рабочие приступят к ремонту.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что к строительству Восточного проезда к Краснодару приступят в следующем году. Сейчас решается вопрос об изъятии земель. Первым будет реконструироваться перекрёсток улиц Восточно-Кругликовской и Тихорецкой.

ИСТОЧНИК KP.RU