На Кубани за сутки сбили пятерых человек

3 Март 2020 2020-03-03T09:53:15+03:00

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В Краснодарском крае 2 марта произошло пять наездов на пешеходов. Пять человек пострадали, в том числе двое несовершеннолетних.

- В Краснодаре 36-летний водитель автомобиля «Рено» на улице Рашпилевской сбил 11-летнего ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подобный случай произошел и в Анапе. Там на пешеходном переходе травмы получила 11 – летняя школьница, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды БДД.

Стоит отметить, что дети не нарушали правила дорожного движения и переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей ежедневно напоминать несовершеннолетним правила дорожного движения. А водителей просят быть внимательнее.

На дорогах Краснодарского края 2 марта сотрудниками ГИБДД зафиксировано 15 ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU