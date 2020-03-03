В Сочи в 2020 году отремонтируют 86 автомобильных дорог

3 Март 2020 2020-03-03T09:54:52+03:00

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В Сочи в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца 2020 года отремонтируют 86 автомобильных дорог.

Курорт уже получил краевые субсидии, на которые приведут в порядок 72 км трасс, общей площадью более 400 тысяч кв. м.

- По поручению губернатора Краснодарского края, муниципалитет продолжает работу по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в рамках данной программы мы планируем полностью отремонтировать 86 дорожных объектов, - приводит слова мэра Алексея Копайгородского пресс-служба администрации Сочи.

В настоящее время работы ведутся на 25 объектах, в числе которых улицы Садовая, Ульянова, Лазарева и Чебрикова.

ИСТОЧНИК KP.RU