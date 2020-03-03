В Сочи в 2020 году отремонтируют 86 автомобильных дорог
В Сочи в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца 2020 года отремонтируют 86 автомобильных дорог.
Курорт уже получил краевые субсидии, на которые приведут в порядок 72 км трасс, общей площадью более 400 тысяч кв. м.
- По поручению губернатора Краснодарского края, муниципалитет продолжает работу по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в рамках данной программы мы планируем полностью отремонтировать 86 дорожных объектов, - приводит слова мэра Алексея Копайгородского пресс-служба администрации Сочи.
В настоящее время работы ведутся на 25 объектах, в числе которых улицы Садовая, Ульянова, Лазарева и Чебрикова.
ИСТОЧНИК KP.RU