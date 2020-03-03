На Кубани приставы пошли по домам алиментщиков

3 Март 2020 2020-03-03T11:47:05+03:00

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Рейд судебных приставов Краснодарского края начался с Темрюкского района.

- Представители закона ходят по домам должников и описывают, а затем арестовывают имущество, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Таким образом за один день удалось определить местонахождение двух должников. Отцы малолетних детей привлечены к административной ответственности по ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). За долги перед собственными отпрысками их арестовали на 10 суток. Если мужчины по-прежнему будут избегать финансировать детей, их ждет уголовное преследование.

Напомним, на Кубани 8-летний мальчик отказался уезжать из реабилитационного центра домой. Два месяца ребенок провел в соцучреждении и хотел остаться там навсегда из-за ссор с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU