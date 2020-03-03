В Сочи начали освобождать привокзальную площадь от пустующих павильонов

3 Март 2020 2020-03-03T11:22:18+03:00

Предполагается, что реконструкция завершится к началу лета

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В Сочи начали постепенно разбирать неиспользуемые в течение 6 последних лет досмотровые павильоны на привокзальной площади. Сначала снимают напольные плиты, затем будут демонтировать стеклянные панели.

О необходимости убрать сооружения из самого центра города уже давно говорили жители Сочи и многочисленные туристы. Пустующие павильоны смотрелись здесь откровенно нелепо и бесполезно.

Вместо разобранных конструкций появится благоустроенная привокзальная площадь с парковкой, такое решение было принято городскими властями совместно с представителями РЖД в конце 2019 года на встрече мэра Сочи Алексея Копайгородского с генеральным директором ОАО Олегом Белозёровым.

- Планируется, что работы по реконструкции привокзальной площади завершатся к началу курортного сезона,- говорится в сообщении пресс-службы администрации Сочи.

От прежней досмотровой зоны останется всего один павильон, который впишется в архитектурный ансамбль исторического здания вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU