2020-03-03T11:44:08+03:00
Общество

Застройщиков ЖСК "Лучистый" в Краснодаре посадили на 7 лет

Их обязали выплатить дольщикам 97 миллионов рублей
Ева МУР@kp_kuban
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Подсудимых признали виновными.Подсудимых признали виновными.Фото: Тимур ХАНОВ
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Прикубанский районный суд Краснодара признал виновными председателя правления ЖСК "Лучистый" Михаила Тульского и его подельницу, руководителя офиса продаж Светлану Гонтарь по статье "Мошенничество". По версии следствия, Тульский купил участок земли, где шло строительство многоквартирного дома и вступил в должность председателя правления. Эти полномочия давали ему право контролировать поступление средств на счета ЖСК.

Он заключал договоры на строительство квартир, зная заранее, что построены они никогда не будут. При этом офис продаж возглавила Светлана Гонтарь, сама для правдивости легенды, купившая квартиру в кооперативе. Этот аргумент женщина использовала для привлечения новых клиентов. Продажи шли активно. Вскоре им удалось аккумулировать на счетах 73 миллиона рублей. К слову, на счетах в итоге их не оказалось.

Таким же нехитрым путем они украли еще несколько десятков миллионов с дольщиков ЖСК «Южный квартал» в станице Динской.

Пострадавшими по делу Тульского-Гонтарь признаны 115 человек.

- Таким образом М.Ю. Тульскому суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С.В. Гонтарь - 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - гласит итоговое решение суда. В законную силу пока приговор не вступил.

Также суд постановил взыскать с Тульского и Гонтарь в пользу потерпевших в счет компенсации ущерба, причиненного преступлением, денежные средства на общую сумму 97 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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