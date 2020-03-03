Кандидат в президенты Абхазии вышел из комы в краснодарской больнице

3 Март 2020 2020-03-03T12:08:34+03:00

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Кандидат в президенты Абхазии вышел из медикаментозной комы в краснодарской больнице, куда он был доставлен из Сочи, вчера, 2 марта. Появилась информация, что состояние 57-летнего Аслана Бжании улучшилось и он реагирует на окружающих.

Напомним, ранее стало известно, что абхазский политик Аслан Бжания был госпитализирован в больницу в Сочи с подозрением на пищевое отравление. Однако в его окружении еще в прошлом году заявлялось, что политик был отравлен тяжелыми металлами. И даже предоставляли результаты анализов из клиник Германии. Правда, пролечившись за границей, политик пошел на поправку и вновь окунулся в работу.

Он зарегистрирован в качестве кандидата в президенты Абхазии 17 февраля 2020 года. Для Бжании это будут уже вторые выборы в этом качестве. Первый раз он претендовал на кресло главы республики в 2014 году.

Выборы в Абхазии намечены на воскресенье, 22 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU