Житель Сочи украл аккумуляторные батареи с эвакуатора

3 Март 2020 2020-03-03T12:28:00+03:00

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В дежурную часть поселка Блиново Адлерского района Сочи обратился сочинец с заявлением о том, что с принадлежащего ему автомобиля-эвакуатора Hyundai HD72 кто-то украл две аккумуляторные батареи общей стоимостью 17 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 27-летнего местного жителя, который в отделе полиции признался, что решил поживиться за счет владельца эвакуатора, для чего и "эвакуировал" с машины аккумуляторы темной ночью. Батареи молодой человек затем продал, а деньги потратил на собственные нужды.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное чело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража",- сообщили "КП"- Кубань" в УВД Сочи.

Похититель аккумуляторов находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU