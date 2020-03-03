2020-03-03T12:28:00+03:00
Общество

Житель Сочи украл аккумуляторные батареи с эвакуатора

Полиции не составило трудов найти похитителя
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото УВД СочиФото УВД Сочи
Изменить размер текста:

В дежурную часть поселка Блиново Адлерского района Сочи обратился сочинец с заявлением о том, что с принадлежащего ему автомобиля-эвакуатора Hyundai HD72 кто-то украл две аккумуляторные батареи общей стоимостью 17 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 27-летнего местного жителя, который в отделе полиции признался, что решил поживиться за счет владельца эвакуатора, для чего и "эвакуировал" с машины аккумуляторы темной ночью. Батареи молодой человек затем продал, а деньги потратил на собственные нужды.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное чело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража",- сообщили "КП"- Кубань" в УВД Сочи.

Похититель аккумуляторов находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре на улице поймали грабителя
Мужчину, стрелявшего в магазине, задержали
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота»
Госдолг Кубани снизился на 10 млрд рублей
В храме Сочи задержан мужчина с ножом
На Кубани пенсионер зарезал подругу за то, что ревновала
Анна Минькова: «Если первичное звено не работает, тушить «пожар» на уровне краевых больниц поздно»
В Краснодаре ограничат движение у Музыкального театра
На Кубани объявили особый противопожарный режим
В Сочи авиация, катера и водолазы продолжают поиск пропавших подростков
Житель Сочи украл аккумуляторные батареи с эвакуатора
Кандидат в президенты Абхазии вышел из комы в краснодарской больнице
Застройщиков ЖСК "Лучистый" в Краснодаре посадили на 7 лет
В Сочи начали освобождать привокзальную площадь от пустующих павильонов
На Кубани приставы пошли по домам алиментщиков