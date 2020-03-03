2020-03-03T14:01:58+03:00
Общество

В Сочи авиация, катера и водолазы продолжают поиск пропавших подростков

В поисковой операции задействовано более 250 человек
Юлия БАРАНОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краюФото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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Уже седьмые сутки в Сочи продолжается операция по поиску двух восьмиклассников, которых унесло в море, когда они пытались перейти реку Псезуапсе в Лазаревском районе.

- Авиация МЧС сегодня продолжила поисковые работы. Кроме того, задействована наземная группировка, водолазы, а также три катера для мониторинга акватории, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Он уточнил, что всего от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в поиске принимают участие 256 человек и 50 единиц техники, из них от МЧС - 33 человека и 10 единиц техники.

Напомним, 14-летние подростки пропали 25 февраля в Черном море. Они решили перейти реку Псезуапсе по небольшому участку суши, насыпи из гальки, в том месте, где она впадает в море. В тот день в Сочи был сильный ветер, море штормило. Один из ребят пошел вперед, зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна накрыла его и отнесла на несколько метров от берега. Друг кинулся его спасать, но и его тоже снесло волной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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