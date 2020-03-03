2020-03-03T12:50:55+03:00
Общество

На Кубани объявили особый противопожарный режим

В трех районах Краснодарского края полыхает сухая трава
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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В Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском и других районах Кубани объявили особый противопожарный режим.

- Участились случаи пала сухой травы, камыша, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - В связи с этим ведомством инициированы особые меры.

Палы сухой растительности запрещены. Сжигать порубочные остатки можно, но только при условии соблюдения всех противопожарных мер и строгого контроля, заявляют в МЧС.

Несоблюдение требований МЧС грозит штрафом и даже уголовной ответственностью.

Жителям выпишут штраф от 1000 до 1500 рублей (от 2000 до 4000 рублей в условиях особого противопожарного режима). Должностным лицам – от 6000 до 15 000 рублей (от 15 000 до 30 000 рублей в условиях особого противопожарного режима). Юрлицо могут наказать штрафом в размере от 150 000 до 200 000 рублей (от 400 000 до 500 000 рублей в условиях особого противопожарного режима).

ИСТОЧНИК KP.RU

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