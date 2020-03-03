В Краснодаре ограничат движение у Музыкального театра

3 Март 2020 2020-03-03T13:01:48+03:00

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В Краснодаре проезд у Музыкального театра на участке улицы им. Орджоникидзе – от улиц Красноармейской до Красной - в пятницу, 6 марта, будет перекрыт. В мэрии кубанской столицы это объяснили краевым мероприятием, связанным с Международным женским днем.

- Проезд ограничат заранее с 22.00 четверга, 5 марта, - пояснили в пресс-службе администрации Краснодара. - И вплоть до конца дня, 6 марта.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства просят проявить понимание. Заранее просят автовладельцев и скорректировать свой маршрут во избежание неприятных последствий.

Напомним, в Краснодарском крае 2 марта стартовала акция «Неделя женского здоровья». Всех женщин региона медики приглашают обследоваться в поликлиниках по месту жительства. Причем, сделать это можно без предварительной записи и направления.

ИСТОЧНИК KP.RU