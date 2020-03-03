Анна Минькова: «Если первичное звено не работает, тушить «пожар» на уровне краевых больниц поздно»

3 Март 2020 2020-03-03T12:58:57+03:00

В этом году в Краснодарском крае модернизируют и построят 26 модульных ФАПов, и более 20 офисов врачей общей практики

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Вице-губернатор Анна Минькова рассказала «КП-Кубань» о том, как будут решаться проблемы здравоохранения края. По ее словам в первую очередь необходимо развивать первичное медзвено.

У каждого жителя Кубани должен быть доступ к качественной медицинской помощи вне зависимости от места его проживания. Именно на это направлена работа краевых властей и реализация национального проекта «Здравоохранение». В 2020-м году его финансирование составляет семь миллиардов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Поэтому регион планирует модернизировать 23 модульных ФАПа и построить три новых. Новые учреждения появятся в поселке Южном города Армавира, Успенском и Белоглинском районах. На это в краевой казне уже предусмотрено 110 млн рублей.

Кроме того, в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения» в этом году на проектирование 19 офисов общей практики и строительство 21 здания ВОП выделяется из краевого бюджета 343,5 млн. рублей. В прошлом году в крае было построено 17 таких учреждений.

- За последние годы в здравоохранении произошли серьезные изменения, но они в основном затронули высокотехнологичную медпомощь. Мы имеем современное высокотехнологическое оборудование. Но сегодня нам крайне важно развивать первичную помощь, в районах люди ждут доступной медицины. Создание офисов врачей общей практики и ФАПов – одна из ключевых задач, которые мы ставим перед собой. Если первичное звено не работает, а для населения не созданы элементарные условия медпомощи в шаговой доступности, то тушить «пожар» на уровне краевых больниц поздно, - говорит Анна Минькова.

Отметим, что ФАП, офис врача общей практики – это, по сути, полноценные учреждения, в которых жители могут получить квалифицированную первичную доврачебную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU