2020-03-03T13:25:53+03:00
Происшествия

На Кубани пенсионер зарезал подругу за то, что ревновала

Трагедия произошла в Ейске
Ева МУР@kp_kuban
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Расследование убийства продолжаетсяРасследование убийства продолжается
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В Ейске следователи предъявили обвинение в убийстве 56-летней женщины 59-летнему жителю города.

По версии следствия, пожилая женщина пришла к своему другу на съемную квартиру. Между ними разгорелась ссора. Как пояснил позже следователям мужчина, из-за того, что пенсионерка сильно ревновала его к другим женщинам. В горячке он набросился на нее с ножом и полоснул не менее трех раз в область шеи. Кроме того, он бил ее в это время по лицу. Женщина скончалась на месте от полученных травм. А ее возлюбленный рассказал о произошедшем родственникам, которые вызвали скорую.

Медики вызвали к месту криминальной разборки полицию. Мужчину задержали. До конца следствия он будет находиться в СИЗО.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства совершения убийства выясняются, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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