В храме Сочи задержан мужчина с ножом
В Адлере, в Свято-Троицком храме, полицейские задержали неадекватного мужчину. По свидетельству очевидцев, он зашел в церковь, достал нож и стал себя резать.
- Гражданин был доставлен в отдел полиции. В отношении задержанного сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренный статьей 20.1 КОАП РФ «Мелкое хулиганство», - сообщила "КП"-Кубань" официальный представитель пресс-службы УВД по Сочи Екатерина Лелекова.
Она уточнила, что по решению суда мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU