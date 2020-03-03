В храме Сочи задержан мужчина с ножом

3 Март 2020 2020-03-03T13:41:40+03:00

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В Адлере, в Свято-Троицком храме, полицейские задержали неадекватного мужчину. По свидетельству очевидцев, он зашел в церковь, достал нож и стал себя резать.

- Гражданин был доставлен в отдел полиции. В отношении задержанного сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренный статьей 20.1 КОАП РФ «Мелкое хулиганство», - сообщила "КП"-Кубань" официальный представитель пресс-службы УВД по Сочи Екатерина Лелекова.

Она уточнила, что по решению суда мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU