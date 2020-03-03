Госдолг Кубани снизился на 10 млрд рублей

3 Март 2020 2020-03-03T14:05:58+03:00

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Краснодарский край досрочно погасил кредитные обязательства перед банками в январе и феврале 2020 года. Об этом сообщил вице-губернатор Кубани, курирующий финансово-экономический блок, Игорь Галась.

Таким образом, госдолг региона снизился на 10,7 миллиардов рублей. Всего закредитованность Краснодарского края составляет 88,8 миллиардов рублей. Однако благодаря расчету в начале года, выплатить теперь придется на 38,9 процентов меньше.

Госдолг Краснодарского края является долгосрочным. В случае необходимости власти региона могут увеличить его. Однако пока это не входит в планы краевого правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU